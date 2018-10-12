Сегодняшний день на Лондонской фондовой бирже посвящается Грузии

12.10.2018 14:40 Сегодняшний день на Лондонской фондовой бирже посвящается Грузии. День торгов открыл премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.



Главу правительства принял исполнительный директор Лондонской фондовой биржи Нихил Рати.



По словам Мамуки Бахтадзе, на Лондонской фондовой бирже собраны крупные инвесторы со всех уголков мира и это – важная возможность, чтобы они получили детальную информацию об инвестиционной среде Грузии и осуществленных реформах.



«Это было очень хорошей возможностью для нас ознакомить инвесторов с информацией о реформах в Грузии и тех амбициозных планах, которые мы имеем, чтобы превратить Грузию в региональный центр. Есть очень большая заинтересованность с точки зрения инвестирования в Грузии и вместе с тем, это позволит нам увидеть больше грузинских компаний на Лондонской фондовой бирже в ближайшие годы. Наша главная задача – осуществить более эффективную интеграцию Грузии в глобальную экономику и исходя из этого, наша активность на таких платформах и подобных фондовых биржах очень важна», — заявил премьер-министр.



Вместе с тем, по информации пресс-службы премьер-министра, исполнительный директор Лондонской фондовой биржи говорил об успешном сотрудничестве с грузинскими компаниями.



«Мы имели честь принять у себя премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе, который утром открыл торги. День начался с зеленого индикатора, который демонстрирует рост цен. Мы очень рады визиту главы правительства Грузии. Нас связывает длинная история сотрудничества с грузинскими компаниями. Для примера, акции АО «Банк Грузии» находятся в премиальном сегменте нашего рынка. Очень хорошую и успешную картину создает динамика роста цен на акции этого банка. Мы также торгуем акциями небольших грузинских компаний.



Я считаю, что этим партнерством мы подтвердили, что глобальные рынки, сосредоточенные в Лондоне, заинтересованы в возможностях существующих в Грузии, которые связаны с перспективами её экономического роста. Это 5-процентный экономический рост, низкие налоговые ставки, низкий показатель задолженности, высокий признак профессионализма населения и страна с сильным сегментом возобновляемых источников энергии. Мы очень рады работать с правительством Грузии, премьер-министром и его командой », — сказал Нихил Рати.



Сегодня на Лондонской фондовой бирже состоится конференция «Грузия — День инвестора». В мероприятии, организованном Galt & Taggart, принимают участие 130 крупных инвестиционных компаний. Выступая на конференции, премьер-министр рассказал об инвестициях в Грузии, реализованных и запланированных реформах. Министр экономики и устойчивого развития Георгий Кобулия также провел презентацию о макроэкономике Грузии.















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