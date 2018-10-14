На «Фестивале грузинского вина 2018» была представлена продукуция до 50-ти компаний

14.10.2018 11:46 «Фестиваль грузинского вина 2018» в Тбилиси завершился вчера исполненными ансамблем «Метехи» песнями и огненным шоу.



На организованном онлайн-магазином allwine.ge и «Мейдан группой» фестивале, который в этом году проводился второй раз, до 50-ти компаний представили грузинскую продукцию.



Гости, собравшиеся на Шардене, в течение всего дня могли отведать различные грузинские вина, чурчхелу, сухофрукты, сыр, фрукты и мед.



Для того чтобы процесс дегустации был еще более приятным, в течение всего дня в рамках фестиваля проводились различные мероприятия. О настроении посетителей заботились грузинские фольклорные ансамбли, иностранные музыкальные группы, актеры театра движения и др. Как и в прошлом году, фестиваль оформляли мимы.



«Фестиваль в нынешнем году был в три раза лучше прошлогоднего. Пришло очень много людей и все остались довольны. Винные компании дополняли свои запасы трижды. Грузинские фольклорные группы сменяли иностранные группы. Шоу продолжалось в течение всего дня. Из опыта прошлого года, мы ожидали, что на нашем концерте туристы будут танцевать, однако в этом году все это превысило ожидания – все пришедшие сюда гости танцевали, пели, развлекались… В следующем году фестиваль обязательно будет проведен, он будет еще более улучшенный и масштабный. В этом году наш фестиваль прощается с вами с таким аншлагом», - заявила одна из организаторов фестиваля Анано Тавхелидзе.



Как отметили в беседе с «IPN» туристы, грузинское вино отличается многообразием вкусов. По их словам, вино один из наилучших подарков, который они собираются увезти из Грузии.

Проведение подобных фестивалей приветствуют и представители грузинских винных компаний. По их мнению, такие фестивали способствуют развитию туризма и популяризации грузинского вина.



«Фестиваль грузинского вина 2018» в 11:30 открыл министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили. Фестиваль продолжался до 19:00.















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