Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

На «Фестивале грузинского вина 2018» была представлена продукуция до 50-ти компаний


14.10.2018   11:46
«Фестиваль грузинского вина 2018» в Тбилиси завершился вчера исполненными ансамблем «Метехи» песнями и огненным шоу.

На организованном онлайн-магазином allwine.ge и «Мейдан группой» фестивале, который в этом году проводился второй раз, до 50-ти компаний представили грузинскую продукцию.

Гости, собравшиеся на Шардене, в течение всего дня могли отведать различные грузинские вина, чурчхелу, сухофрукты, сыр, фрукты и мед.

Для того чтобы процесс дегустации был еще более приятным, в течение всего дня в рамках фестиваля проводились различные мероприятия. О настроении посетителей заботились грузинские фольклорные ансамбли, иностранные музыкальные группы, актеры театра движения и др. Как и в прошлом году, фестиваль оформляли мимы.

«Фестиваль в нынешнем году был в три раза лучше прошлогоднего. Пришло очень много людей и все остались довольны. Винные компании дополняли свои запасы трижды. Грузинские фольклорные группы сменяли иностранные группы. Шоу продолжалось в течение всего дня. Из опыта прошлого года, мы ожидали, что на нашем концерте туристы будут танцевать, однако в этом году все это превысило ожидания – все пришедшие сюда гости танцевали, пели, развлекались… В следующем году фестиваль обязательно будет проведен, он будет еще более улучшенный и масштабный. В этом году наш фестиваль прощается с вами с таким аншлагом», - заявила одна из организаторов фестиваля Анано Тавхелидзе.

Как отметили в беседе с «IPN» туристы, грузинское вино отличается многообразием вкусов. По их словам, вино один из наилучших подарков, который они собираются увезти из Грузии.
Проведение подобных фестивалей приветствуют и представители грузинских винных компаний. По их мнению, такие фестивали способствуют развитию туризма и популяризации грузинского вина.

«Фестиваль грузинского вина 2018» в 11:30 открыл министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили. Фестиваль продолжался до 19:00.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Начинается реабилитация дворца Романовых в Ликани
Сенаторы США предложили Европе помощь в отказе от энергоресурсов из России
Стоимость экспортных грузинских вин выросла на 22%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
ПАСЕ требует «неограниченного доступа» наблюдателям по правам человека в оккупированных регионах Грузии
Оценки сопредседателей Женевских международных дискуссий о последнем раунде переговоров
МИД Грузии распространяет заявление в связи с 45-ым раундом Женевских переговоров
Давид Бакрадзе считает необходимой реформу структур легитимной власти Автономной республики Абхазия
Автор абхазского гимна осужден на 20 лет за педофилию
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Советник президента США по вопросам национальной безопасности посетит Грузию
ЕС: Мы выступаем за укрепление верховенства закона в Армении
Участники МОФ поблагодарили Армению за высокий уровень организации 17-ого саммита Франкофонии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна