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Британский журнал назвал Тбилиси самым привлекательным городом Европы


15.10.2018   12:42
Известный во всем мире британский журнал о путешествиях Conde Nast Traveler публикует статью о Тбилиси и называет столицу Грузии самым привлекательным городом Европы.

Журналист издания Тара Изабелла Бартон путешествовала в Грузии по приглашению Национальной администрации туризма и поделилась своими впечатлениями с читателями.

"Сегодня нет ни одного города в Европе такого же привлекательного, как Тбилиси. Этот город, расположенный на границе с Азией, отличается прошлым, многообразием и бесконечной энергией", - пишет Бартон.

В статье описаны достопримечательности Тбилиси, в частности, гостиницы, объекты питания, торговые и развлекательные центры и безусловно, грузинские блюда.

Журналист также рассказывает о старом районе Тбилиси – Абанотубани, горячих серных банях, легенде основания столицы Грузии.






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