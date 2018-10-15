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Прожиточный минимум в Грузии снизился до 170 лари


15.10.2018   14:03
В сентябре этого года прожиточный минимум мужчин трудоспособного возраста составил 170 лари и 20 тетри.

По данным Национальной службы статистики, показатель снизился на 1 лари и 20 тетри по сравнению с августом.

Прожиточный минимум находится на самом низком показателе с сентября 2017 года.

Кроме того, по данным Национальной службы статистики, средний прожиточный минимум средней семьи составляет 285,4 лари, для семьи из одного человека —
150,7 лари, для семьи из двух человек — 241,1 лари, для семьи из трех человек — 271,3 лари.






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