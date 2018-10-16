В Мцхете прходит грузино-латвийский экономический форум

16.10.2018 15:09 Министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии, торгово-промышленная палата, краевая администрация Мцхета-Мтианети по софинансированию Программы развития ООН (UNDP) организовали экономический форум регионов Риги и Мцхета-Мтианети, и встречу бизнес кругов.



В Министерстве регионального развития и инфраструктуры Грузии сообщают, что в рамках мероприятия стороны ознакомят друг друга с инвестиционным потенциалом регионов, и конкретными предложениями с точки зрения развития разного рода инфраструктуры, а также разделят опыт о развитии регионов.



На форуме присутствует заместитель министра регионального развития и инфраструктуры Илья Бегиашвили.



"Это второй по счету такой форум. Я уверен, сегодняшняя встреча даст положительный результат, поскольку на мероприятиях такого рода четко анализируется потенциал регионов, и формируются инвестиционные механизмы"- отметил Илья Бегиашвили.



По сообщению Министерства регионального развития и инфраструктуры, в ходе форума был подписан меморандум о взаимном сотрудничестве между краевой администрацией Мцхета-Мтианети и Советом развития региона Риги.



По их же информации, с латвийской стороны в мероприятии также участвует бизнес-делегация в лице 11 компаний разного профиля. Основной интерес компаний представляют: дорожная инфраструктура, спортивная сфера, недвижимость, сельское хозяйство, и 3D дизайн. С грузинской стороны в экономическом форуме участвует до 80 компаний.



В рамках экономического форума проводятся двухсторонние встречи, преследующие целью содействие углублению торгово-экономических отношений. По данным января-августа 2018 года торговый оборот между Грузией и Латвией превысил 28 миллионов долларов, что на 71% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

