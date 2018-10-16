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Представитель EBRD на Южном Кавказе Бруно Бальванера продолжит деятельность на новом посту
16.10.2018 18:55
Представитель Европейского банка реконструкции и развития (EBRD) на Южном Кавказе Бруно Бальванера продолжит работать в Центральной Азии.
По данным EBRD, Бальванера будет руководить операциями банка в Казахстане, Кыргызстане, Туркмении, Узбекистане, Таджикистане и Монголии. Бальванера приступит к работе на новой позиции с 15 ноября.
Пока неизвестно, кто сменит его на должности представителя на Южном Кавказе. Вместе с тем, Евробанк уде представил нового управляющего директора в странах Восточной Европы и Кавказа. На должность назначен Маттео Патроне.
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