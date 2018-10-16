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Президент Армении подписал указ об отставке правительства


16.10.2018   21:57
Президент Армении Армен Саркисян подписал во вторник вечером указ об отставке правительства республики, сообщает пресс-служба президента.

Ранее во вторник премьер Армении Никол Пашинян в эфире Общественного телевидения республики объявил о своей отставке с целью роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов.

"Цель отставки - завершение революции посредством проведения внеочередных выборов и возвращения власти народу", - сказал Пашинян.

"После моей отставки президент примет отставку правительства. Все министры продолжат выполнять свои обязанности. Я также продолжу выполнять конституционные полномочия премьер-министра. Если на выборах в декабре вы выберете нашу политическую силу, я переизберусь в должности премьера", - заявил Пашинян.

Согласно Конституции Армении, после отставки премьер-министра и правительства фракции парламента Армении должны в семидневный срок выдвинуть нового кандидата на пост премьера. Если парламент не избирает премьера, то опять в семидневный срок проводятся новые выборы. В случае неизбрания премьера во второй раз парламент распускается силой закона.

В соответствии с Конституцией, внеочередные выборы парламента проводятся не ранее чем через 30 дней и не позднее чем 45 дней после роспуска законодательного органа.






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