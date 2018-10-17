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Автобусы марки "MAN" будут оснащены бесплатным беспроводным интернетом


17.10.2018   13:31
«С конца этого года в Тбилиси, автобусы марки «MAN» будут оснащаться бесплатным беспроводным интернетом», — заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства.

По его словам, развитие общественного транспорта не ограничивается только обновлением автопарка и введением новых маршрутных линий.

«Частью развития мы считаем и оснащение общественного транспорта дополнительными сервисами. Это наша инициатива и мы думаем, к концу года уже будет возможно оснастить автобусы марки «MAN» бесплатным беспроводным интернетом, который будет доступен для всех пассажиров. Важно, дать гражданам возможность, пользоваться пассажирам автобусов марки «MAN» бесплатным интернетом», — заявил Каха Каладзе.

Что же касается желтых автобусов, то по информации мэрии Тбилиси, к концу 2019 года автопарк будет полностью обновлен.






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Автобусы марки «MAN» в Тбилиси будут оснащены бесплатным беспроводным интернетом
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