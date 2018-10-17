Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Первую встречу миссия МВФ провела с министром финансов


17.10.2018   15:03
Министр финансов Грузии Иване Мачавариани встретился с миссией Международного валютного фонда, которой руководит Мерседес Вера-Мартин. На встрече присутствовали заместители министра финансов и постоянный представитель МВФ в Грузии Франсуа Пешо.

По данным министерства финансов, стороны рассмотрели ход программы Международного валютного фонда, фискальные параметры текущего года, экономическую динамику в стране и регионе и основные параметры бюджета на 2019 год.

По данным ведомства, это уже третья оценочная миссия МВФ. Вместе с тем, Грузия уже завершила первый и второй обзор программы «С расширенным механизмом финансирования».

Миссия МВФ будет работать в Грузии две недели. В рамках визита запланированы встречи с членами экономической команды правительства, представителями Национального банка, международных финансовых институтов и банковского сектора.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Автобусы марки «MAN» в Тбилиси будут оснащены бесплатным беспроводным интернетом
Sheraton Grand Tbilisi Metechi Palace не откроется и в текущем году
Фади Асли призывает к осторожности при регулировании финансового сектора Грузии
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
ПАСЕ требует «неограниченного доступа» наблюдателям по правам человека в оккупированных регионах Грузии
Оценки сопредседателей Женевских международных дискуссий о последнем раунде переговоров
МИД Грузии распространяет заявление в связи с 45-ым раундом Женевских переговоров
Давид Бакрадзе считает необходимой реформу структур легитимной власти Автономной республики Абхазия
Автор абхазского гимна осужден на 20 лет за педофилию
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
СНБ Армении не допустит контрреволюцию и саботаж после отставки премьера
Посол Евросоюза: По возможности поддержим Армению с внеочередными выборами
Глава СНБ Армении: Против бывшего мэра Еревана возбуждено еще одно уголовное дело
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна