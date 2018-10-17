Первую встречу миссия МВФ провела с министром финансов

17.10.2018 15:03 Министр финансов Грузии Иване Мачавариани встретился с миссией Международного валютного фонда, которой руководит Мерседес Вера-Мартин. На встрече присутствовали заместители министра финансов и постоянный представитель МВФ в Грузии Франсуа Пешо.



По данным министерства финансов, стороны рассмотрели ход программы Международного валютного фонда, фискальные параметры текущего года, экономическую динамику в стране и регионе и основные параметры бюджета на 2019 год.



По данным ведомства, это уже третья оценочная миссия МВФ. Вместе с тем, Грузия уже завершила первый и второй обзор программы «С расширенным механизмом финансирования».



Миссия МВФ будет работать в Грузии две недели. В рамках визита запланированы встречи с членами экономической команды правительства, представителями Национального банка, международных финансовых институтов и банковского сектора.















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