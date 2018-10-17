Россияне перебираются из офшоров Кипра в Грузию и Гибралтар - СМИ

17.10.2018 21:00 Российские компании уходят из банков Кипра в Грузию, Гонконг и Гибралтар. Об этом сообщает издание Inc. со ссылкой на анонимный источник, компания которого работает на средиземноморском острове и обслуживает клиентов из разных стран. По его словам, процедура открытия счета в кипрском банке для компаний из России усложнилась.



Ранее было опубликовано письмо главы Ассоциации кипрских банков Майкла Каммаса, в котором говорится, что в банковской системе страны осталось не более 2% российских клиентов. Сегодня их меньше, чем местных жителей, а также клиентов из других европейских стран, заявил он.



Издание Inc. отмечает, что в сентябре инвесторы из России стали терять интерес к Кипру. При этом не уточняется, чем обусловлен их возросший интерес Грузией.















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