В Novomatic объединяются дочерняя и родительская компании

18.10.2018 12:44



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В структуре одного из крупнейших в мире разработчиков игрового софта происходят очередные преобразования. Речь идет о Novomatic, чья история насчитывает уже почти четыре десятка лет, а география охвата собственными продуктами превышает 75 стран. В октябре было принято решение об объединении дочерней компании Novomatic Gaming Industries GmbH и родительской Novomatic AG. Прежде подразделение представляло собой холдинг для нескольких брендов игровых автоматов, в том числе и для такого известного, как Astra Games. Перед этим крупный девелопер Novomatic сделал крупную покупку в виде австралийского производителя слотов Ainsworth Game Technology Ltd и заключил сделку с Inspired Entertainment относительно предоставления решений в формате VLT для реализации в рамках площадок дистрибьютора.Предложениями от Novomatic считают должным украшать свои каталоги такие онлайн-ресурсы, как http://iloveslotii.com/ , с широким выбором предложений на любой вкус. Стоит отметить, что в рамках высокого уровня конкуренции на рынке виртуальных казино с платными и бесплатными развлечениями именно разнообразию продуктов уделяется большое значение. При этом ставка чаще всего делается на решения от хорошо известных разработчиков, отлично знающих о том, как удовлетворить текущие запросы гемблеров. Крупные компании постоянно находятся в процессе развития, четко отслеживают настроения игроков и выпускают софт в соответствии с этими моментами.В рамках отдельно взятых брендов присутствуют слоты с классическими и самыми современными схемами работы, на самые разнообразные тематики. Если говорить о Novomatic, то этот производитель способен удовлетворить буквально любой вкус, ведь под его руководством на свет появляются предложения с весьма занимательными сюжетами. Этой компанией охвачен даже стиль фэнтези в автоматах типа Эльфийская Принцесса, ознакомиться с которыми легко по таким ссылкам, как http://iloveslotii.com/elfijskaya-printsessa.html . Параллельно под брендом выпускаются симуляторы с приключениями, историческими, сказочными, фруктовыми, мультипликационными и многими другими нотками. Обычно на сайтах с этими аппаратами представлены не только денежные, но и демонстрационные версии, посредством которых легко узнать нюансы вышедших недавно игр, разработать собственную стратегию формирования ставок.











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