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Давид Твалабеишвили назначен руководителем «Государственной электросистемы Грузии»
18.10.2018 13:50
Давид Твалабеишвили назначен руководителем «Государственной электросистемы Грузии». До этого он был генеральным директором «Корпорации нефти и газа Грузии».
Нового руководителя сотрудникам представила заместитель министра экономики Натия Турнава.
На встрече присутствовал и Сулхан Зумбуридзе, который руководил электросистемой 11 лет.
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