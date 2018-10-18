Давид Твалабеишвили назначен руководителем «Государственной электросистемы Грузии»

18.10.2018 13:50 Давид Твалабеишвили назначен руководителем «Государственной электросистемы Грузии». До этого он был генеральным директором «Корпорации нефти и газа Грузии».



Нового руководителя сотрудникам представила заместитель министра экономики Натия Турнава.



На встрече присутствовал и Сулхан Зумбуридзе, который руководил электросистемой 11 лет.















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