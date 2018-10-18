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В Тбилиси пройдет бизнес-форум «Грузия–ЕАЭС»


18.10.2018   17:44
19 октября в Тбилиси пройдет бизнес-форум «Грузия – Евразийский экономический союз». Информацию об этом изданию Netgazrti подтвердила член оргкомитета из Армении Гоар Агамалян. Сообщается, что в организации мероприятия участвует и Ассоциация грузинских работодателей.

По словам Агамалян, представители Евразийского союза хотят встретиться с грузинскими бизнесменами, чтобы представить им свои программы и заинтересовать их. На встречах планируется провести секционные дискуссии и двусторонние бизнес-встречи. В министерстве экономики и устойчивого развития Грузии заявили, что о форуме ничего не знают и принимать участия в нем не намерены.

Напомним, Евразийский экономический союз – это один из интеграционных проектов Москвы на постсоветском пространстве. Его заявленные цели – обеспечение свободы движения товаров, капитала и рабочей силы, согласование единой политики в отраслях экономики. В настоящее время членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Молдова.

Между тем, Ассоциация грузинских работодателей опровергла сообщения СМИ о том, что она причастна к организации бизнес-форума «Грузия – Евразийский экономический союз».

В самой Ассоциация работодателей утверждают, что сами узнали о намеченном бизнес-форуме из СМИ. Президент организации Элгуджа Меладзе заверил Netgazrti, что у них никогда не было никаких связей с ЕАЭС. Он предположил, что, возможно, информацию распространили представители Торговой палаты Армении, с которой сотрудничает Ассоциация грузинских работодателей.

Ничего не знают о готовящемся бизнес-форуме в Тбилиси и в министерстве экономики и устойчивого развития Грузии. В ведомстве отметили, что не планируют участвовать в этом мероприятии.







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