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10 центров технического инспектирования выдавали поддельные удостоверения техосмотра
19.10.2018 11:55
Следственная служба министерства финансов выявила факты выдачи поддельных удостоверений технического инспектирования автотранспортных средств, — об этом сообщает Следственная служба министерства финансов.
«На основании полученных в последний период оперативных информаций, начали расследование по всей Грузии, по фактам противозаконной выдачи положительных отчетов технического инспектирования на технически неисправные автотранспортные средства с нарушением технического регламента, утвержденного правительством Грузии, центрами технического инспектирования, расположенными в разных регионах Грузии.
В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в городе Тбилиси, регионах Самегрело-Земо Сванети, Имерети, Кахети и Мцхета-Мтианети были выявлены 10 центров технического инспектирования, сотрудники которых, при проверке автотранспортных средств как в муниципальной, так и частной собственности, несмотря на их визуальные или/и технические повреждения, выдавали поддельные отчеты о положительном прохождении технического инспектирования», — говорится в информации ведомства.
Следствие ведется по второй части 362-ой статьи и четвертой части 221-ой статьи УК Грузии.
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