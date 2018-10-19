С ноября в Грузии начнется масштабная проверка бензоколонок

19.10.2018 14:56 «С целью проверки качества топлива, в масштабах всей страны будут проверены 80 бензоколонок без предварительного уведомления», — заявила заместитель главы Департамента надзора окружающей среды Нели Коркотадзе на пресс-конференции в пресс-клубе медиа-холдинга «Квира».



«В связи с загрязненеием воздуха, среди населения муссируется мнение, что ухудшение качества атмосферного воздуха связано с выбросами отработанного автомобильного топлива. Для того, чтобы контролировать, насколько топливо находится в соответствии с нормами, которые установлены в стране, в этом году мы уже второй раз проводим исследования связаннаые с проверкой качества топлива. Существуют определенные нормы в связи с составом топлива и с начала ноября мы решили провести еще одну масштабную проверку», — заявила Коркотадзе.



По её словам, в масштабах всей страны, будут проверены 80 бензоколонок и взяты 240 проб.



«Лабораторные исследования взятых проб будет осуществлять компания, которая победит в тендере. Проверки будут проводится без предварительного уведомления. Для лабораторного исследования понадобится 10 дней и затем информация будет опубликована. Она будет доступна для всех заинтересованных лиц.



Если мы выявим. что качество топлива не будет соответствовать нормам, для этого существует соответствующая санкция в административном кодексе правонарушений и компания будет оштрафована на 8000 лари», — заявила Коркотадзе.



По её словам, в этом году первое исследование затронет 10 бензозаправочных станций.















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