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С ноября в Грузии начнется масштабная проверка бензоколонок
19.10.2018 14:56
«С целью проверки качества топлива, в масштабах всей страны будут проверены 80 бензоколонок без предварительного уведомления», — заявила заместитель главы Департамента надзора окружающей среды Нели Коркотадзе на пресс-конференции в пресс-клубе медиа-холдинга «Квира».
«В связи с загрязненеием воздуха, среди населения муссируется мнение, что ухудшение качества атмосферного воздуха связано с выбросами отработанного автомобильного топлива. Для того, чтобы контролировать, насколько топливо находится в соответствии с нормами, которые установлены в стране, в этом году мы уже второй раз проводим исследования связаннаые с проверкой качества топлива. Существуют определенные нормы в связи с составом топлива и с начала ноября мы решили провести еще одну масштабную проверку», — заявила Коркотадзе.
По её словам, в масштабах всей страны, будут проверены 80 бензоколонок и взяты 240 проб.
«Лабораторные исследования взятых проб будет осуществлять компания, которая победит в тендере. Проверки будут проводится без предварительного уведомления. Для лабораторного исследования понадобится 10 дней и затем информация будет опубликована. Она будет доступна для всех заинтересованных лиц.
Если мы выявим. что качество топлива не будет соответствовать нормам, для этого существует соответствующая санкция в административном кодексе правонарушений и компания будет оштрафована на 8000 лари», — заявила Коркотадзе.
По её словам, в этом году первое исследование затронет 10 бензозаправочных станций.
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