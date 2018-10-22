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С 2020 года в Тбилиси завезут до 200 электроавтобусов
22.10.2018 13:05
С 2020 года мэрия Тбилиси введет в столицу до 200 18-метровых электроавтобусов совершенно нового стандарта, — об этом мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил на презентации первого этапа видения по охране окружающей, инициированного премьер-министром.
«Это очень важный проект: с 2020 года в Тбилиси введут до 200 18-метровых электроавтобусов совершенно нового стандарта. Изначально я думал, что движение 18-метровых автобусов в столице будет невозможным и сложным, но результаты исследования, проведенного компанией «Систра», показали, что с 2020 года столице обязательно нужны электроавтобусы, которые должны быть 18-метровыми. Мы думаем, с 2020 года увеличить количество тех 550 автобусов, которые будут в Грузии к концу 2019 года, до 900 единиц», — заявил Каха Каладзе.
По его словам, после 2019 года все автобусы в Тбилиси будет электрическим, что очень важно с точки зрения улучшения экологической ситуации в столице.
Мэр также отметил, что до 2021 года по всему городу будут расположены линии автобусов, чем у общественного транспорта появится преимущество и он будет двигаться намного быстрее.
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