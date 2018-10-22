Тбилиси с Рустави свяжет наземное метро (+видео)

22.10.2018 13:07 Правительство Грузии и мэрия Тбилиси начинают развитие проекта наземного метро. Об этом стало известно на презентации первого этапа плана действий «Зеленая политика – экотранспорт» имплементации инициативы «Зеленая политика».



Согласно проекту, на первом этапе, наземное метро свяжет станцию метро «Самгори» с рынком Лило и аэропортом. Работы по строительству начнутся в конце 2019 года. Осуществится модернизация станции метро «Самгори» и ее свяжут с новой линией наземного метро.



На линиях Самгори – рынок Лило, Самгори – аэропорт шесть составов метро будут двигаться в двухстороннем направлении. Предположительное время ожидания – 10 минут.



С 2021 года до конца 2022 года поэтапно в эксплуатацию войдут семь новых станций метро и полностью обновленная станция метро «Самгори».

На втором этапе развития метро планируется связать Тбилиси и Рустави наземным метро. После запланированных в 2019 году техническо-экономических исследований и получения экспертного заключения, будет избран оптимальный маршрут Тбилиси-Рустави.



Для первой фазы проекта, участка Самгори – Лило, выделят 90 млн. долларов США.



















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

