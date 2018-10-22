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Тбилиси с Рустави свяжет наземное метро (+видео)


22.10.2018   13:07
Правительство Грузии и мэрия Тбилиси начинают развитие проекта наземного метро. Об этом стало известно на презентации первого этапа плана действий «Зеленая политика – экотранспорт» имплементации инициативы «Зеленая политика».

Согласно проекту, на первом этапе, наземное метро свяжет станцию метро «Самгори» с рынком Лило и аэропортом. Работы по строительству начнутся в конце 2019 года. Осуществится модернизация станции метро «Самгори» и ее свяжут с новой линией наземного метро.

На линиях Самгори – рынок Лило, Самгори – аэропорт шесть составов метро будут двигаться в двухстороннем направлении. Предположительное время ожидания – 10 минут.

С 2021 года до конца 2022 года поэтапно в эксплуатацию войдут семь новых станций метро и полностью обновленная станция метро «Самгори».
На втором этапе развития метро планируется связать Тбилиси и Рустави наземным метро. После запланированных в 2019 году техническо-экономических исследований и получения экспертного заключения, будет избран оптимальный маршрут Тбилиси-Рустави.

Для первой фазы проекта, участка Самгори – Лило, выделят 90 млн. долларов США.








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