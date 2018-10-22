Мачавариани: Кредит получат все, у кого будет такая возможность

22.10.2018 15:55 Банковский кредит получат все, у кого будет такая возможность, — об этом министр финансов Иване Мачавариани заявил в связи с новыми банковскими регуляциями.



Журналисты спросили Мачавариани о прогнозе банков, согласно которому, новое правило в отношении выдачи кредитов на физических лиц, которое вступит в силу с 1 ноября, снизит рост экономики на 3 процента.



По словам министра финансов, негативное влияние прогнозируется только на 0.6 процентов, и то лишь в краткий срок.



«Нашим ожиданием было то, что негативное влияние на экономику составило 0,6 процентов, и то в краткий срок и через год это тоже поправится», — отметил Мачавариани.



По его словам, основой любого экономического кризиса является избыточная задолженность.



«Если брать любой кризис в мире, всегда в его основе лежит избыточная задолженность. Это ведет к кризису. Это вызвало кризис в 30-ых годах в Америке и в 2008 году тоже. Это был токсичный путь, реально не дающий никакого облегчения человеку в долгий срок. Кредит получат все, у кого будет такая возможность. Упаси Господь, чтобы банковский сектор пострадал», — заявил министр финансов.



По его оценке, банковский сектор является одним из растущих финансовых секторов, стабильности которого не угрожает опасность.



«Ничего не угрожае этому сектору, ни его стабильности. Просто происходит незначительная коррекция в целях оздоровления экономики», — заявляет министр финансов Иване Мачавариани.















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