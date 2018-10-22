Чичинадзе: Обесценивание лари тоже может быть постановочным сценарием и повернуться в нашу пользу

22.10.2018 16:05 Независимый мажоритарный депутат Давид Чичинадзе считает, что национальная валюта еще больше обесценится после выборов президента.



По словам Чичинадзе, банки получают большую выгоду от игры курса лари и если не будут введены законодательные регуляции, результат будет очень плохим.



«Правительство сделало полшага для ограничений для банков. Разгул банков должен прекратиться. На все в стране говорят, что это – постановка. Обесценивание лари тоже может быть постановочным сценарием и повернуться в нашу пользу и мы этого не понимаем. Как видно, у министров финансов и экономики свои взгляды. Если серьезно посмотрим на вопрос, я скажу вам, что мы не слушали ни одного серьезного разъяснения во время обесценивания. Сказали, что обесценивается из-за соседей, однако соседи укрепляются, а у нас национальная валюта снова обесценивается. Представляю, что произойдет с курсом лари после выборов, так как до сих пор ни одно ведомство не сделало компетентного пояснения», — заявил Чичинадзе.















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