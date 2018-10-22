Меркель согласилась закупать американский газ

22.10.2018 22:50 Американский сланцевый газ, экспорт которого "Газпром" объявил невозможным в 2013 году, продолжает выходить на европейский рынок.



К покупателям сжиженного газа из США в Европе впервые присоединится Германия, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к правительству Ангелы Меркель.



Меркель, по их словам, согласилась выделить 500 млн евро госфинансирования на проект строительства СПГ-терминала в городе Штаде в Нижней Саксонии неподалеку от Гамбурга.



Международный консорциум инвесторов - австралийская инвесткомпания Macquarie, китайская China Harbour Engineering и американская DowDuPont - подал заявку на получение господдержки и подключение терминала к газовым сетям Германии. Неформальное решение одобрить ее уже принято, а официально оно будет оформлено до конца года, утверждают источники WSJ.



Торжественная церемония, посвященная началу проекта, прошла 16 октября возле Бранденбургских ворот в Берлине. На ней присутствовал посол США в Германии Ричард Греннелл, близкий соратник Трампа. "США полностью привержены тому, чтобы поставлять американский СПГ в Европу и Германию", - заявил он.

Хотя американский газ на 20% дороже российского, а терминал не выйдет на прибыльность как минимум 10 лет, это стратегическое решение, способное окупиться в долгосрочной перспективе - так, по словам источников WSJ, Меркель объясняла изменение своей позиции депутатам Нижней Саксонии.



В ближайшее время еще инвесторы подадут заявки на поддержку строительства еще двух терминалов - в Брунсбюттеле (примерно в 50 км от Штаде) и в Вильгельмсхафене, где находится один из крупнейших портов страны и военно-морская база.



Решение увеличить закупки американского газа было принято в Брюсселе еще в июле. О нем глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил после переговоров с президентом США Дональдом Трампом, где обсуждались способы урегулировать торговый спор.



Вашингтон в ответ согласился воздержаться от введения новых пошлин, в том числе от тарифов на европейские автомобили и запчасти к ним на сумму 200 млрд долларов в год, которыми пригрозил в начале лет.



Американский газ уже покупают страны Южной Европы, Прибалтики и Польша, заключившая первый долгосрочный контракт на покупку СПГ и объявившая о намерении полностью отказаться от газа из России с 2022 года.



По прогнозу МЭА, в ближайшие 5 лет производство СПГ в США вырастет на 130 млрд кубометров в год, а к 2021-му году на Восточном побережье будет построено еще 4 экспортных терминала.



К 2040 году Европа ежегодно будет покупать 84 млрд кубометров СПГ, или 22% от всего импорта, а доля "Газпрома" снизится с 190 до 150 млрд кубов, прогнозирует МЭА.















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