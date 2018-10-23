В январе-сентябре из государственного бюджета неосвоенными остались 718 миллионов лари

23.10.2018 13:52 Из плана ассигнований государственного бюджета на 9 месяцев неосвоенными остались 718 миллионов лари. Данные публикует Государственное казначейство министерства финансов.



В частности, в январе-сентябре планировалось потратить 8,99 млрд. лари, а освоение составило 8,272 млрд. лари.



Самые большое отставание было у министерства инфраструктуры. Ведомство планировало потратить более миллиарда за девять месяцев. Освоение составили 806 миллионов лари, что на 204 миллиона меньше плана.

Вместо 178 миллионов лари 120 миллионов были израсходованы из бюджета министерства экономики. За девять месяцев неосвоенная сумма составила 58 миллионов лари.



Министерство обороны потратило на 48 миллионов лари меньше запланированного. План на январь-сентябрь составлял 628 миллионов лари, а освоение — 580 миллионов лари.



Отставание на 77 млн. лари зафиксировано в министерстве здравоохранения. Вместо 2,662 миллиарда лари ведомство потратило 2,585 миллиона лари.















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