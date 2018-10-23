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Скандинавские банки заморозили активы соратника Путина


23.10.2018   17:49
Четыре скандинавских банка заморозили счета российского бизнесмена Бориса Ротенберга.

Ротенберг подал в суд, обвинив учреждения в нарушении контрактов на обслуживание, пишет Reuters со ссылкой на информацию суда.

"Наконец-то! США ввели санкции против Бориса Ротенберга, гражданина Финляндии, но также приближенного к Путину миллиардера 20 марта 2014 года. Только теперь его счета в скандинавских банках Danske, Nordea & Handelsbanken заморожены", - прокомментировал в Twitter аналитик американского центра Atlantic Council Андерс Аслунд.

Ротенберг и его брат Аркадий находятся под санкциями США за их роль в конфликте с Украиной и связи с президентом Владимиром Путиным. Однако ЕС не ввел санкции против Бориса Ротенберга, потому что он является гражданином Финляндии.


В иске в суд Хельсинки, поданном 4 октября, говорится о банках Nordea, Danske Bank, Handelsbanken и OP Bank. Для того чтобы беспрепятственно вести бизнес с США, европейские банки должны придерживаться американского режима санкций.

В Danske Bank подтвердили, что в банке проинформированы о заявлениях Ротенберга, однако "не могут комментировать ситуацию с этим лицом из-за корпоративной политики".

Представитель банка добавил, что после скандала в эстонском подразделении банка с отмыванием средств Danske "очень серьезно относится к предотвращению отмывания средств и санкциям и прилагает значительные усилия, чтобы убедиться, что все нормативные акты выполняются".






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