В высокогорных районах будут получать газ с использованием новых технологий - министр экономики

24.10.2018 14:36 Министр экономики и устойчивого развития Георгий Кобулия и генеральный директор компании «СОКАР Энерджи Джорджия» Махир Мамедов подписали меморандум, который направлен на улучшение уровня жизни населения высокогорных районов Грузии и развитие туристических и рекреационных зон. Меморандум был подписан в рамках «Зеленой инициативы» «СОКАР».



«Мы приветствуем такую интересную, и что главное, связанную с «зеленой» экономикой инициативу «СОКАР», — заявил Георгий Кобулия.



По информации министерства экономики, компания «СОКАР» уже осуществила пилотный проект на курорте Саирме. Он предусматривает подачу газа курорту переносными модульными контейнерами. Они созданы по немецкой технологии из композитных материалов.



По словам генерального директора компании «СОКАР Энерджи Джорджия» Махира Мамедова, компания планирует использовать этот метод в процессе газификации высокогорных поселений Грузии, так как строительство традиционных газопроводов в труднодоступных местах является невыгодным.



По его словам, данная технология значительно снизит вырубку леса в высокогорных районах в отопительных целях.















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