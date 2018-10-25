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Бахтадзе: В Грузии существует риск перерастания избыточной задолженности населения в системную проблему


25.10.2018   19:00
У нас в Грузии существует риск перерастания избыточной задолженности в системную проблему, — заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе на заседании правительства.

По мнению премьер-министра, введение регуляций в банковском секторе и ускорение процесса дедолларизации в стране — это правильные шаги, и он поддерживает политику, направленную на снижение задолженности населения.

«Если вы посмотрите на отчёты наших международных финансовых доноров, то каждый из них говорит об этом. Это не только моё мнение. Банковское регулирование — это такой же правильный шаг, как и ускорение процесса дедолларизации. Мы должны сделать Грузию менее уязвимой к внешним факторам, максимально эффективно интегрировать Грузию в мировую экономику, максимизировать диверсификацию наших рынков, и в то же время обеспечить, чтобы внешние факторы оказывали минимальное влияние на нашу внутреннюю экономику. Поэтому я поддерживаю политику, направленную на дедолларизацию и сокращение избыточной задолженности», — сказал Мамука Бахтадзе


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