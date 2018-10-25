Строится ли в Грузии «вдвое больше дорог и мостов»? - исследование НПО

25.10.2018 20:36 Заявление Бидзины Иванишвили со ссылкой на "международные отчеты" о том, что в Грузии строится вдвое больше дорог и мостов, , чем во времена "Национального движения", не соответствует реальности"- такова оценка неправительственной организации "Центр исследования транспортного коридора".



"Наша неправительственная организация максимально дистанцируется от политических процессов, но мы хотим отозваться на заявление председателя политической партии "Грузинская мечта" в связи с возрождением в транспортном секторе. В частности, в его выступлении было сказано, что "строится вдвое больше дорог и мостов"- говорится в заявлении НПО, где приведены результаты рейтинга конкурентоспособности Всемирного экономического форума.



Результаты таковы:



"Общее качество транспортной инфраструктуры (объединяет автомобильные дороги, железные дороги, порты, и аэропорты):



2012-2013 годы: 55-е место

2013 – 2014 годы: 58-е место

2014 – 2015 годы: 54-е место

2015 – 2016 годы: 61-е место

2016 – 2017 годы: 75-е место

2017 – 2018 годы: 76-е место (Позиция Грузии ухудшилась на 21 место).



Отдельно выделено качество автомобильных дорог:



2012 – 2013 годы: 55-е место

2013- 2014 годы: მე-60-е место

2014 – 2015 годы: 65-е место

2015-2016 годы: 73-е место

2016 – 2017 годы: 78-е место

2017 – 2018 годы: 82-е место (Позиция Грузии по состоянию инфраструктуры автомобильных дорог ухудшилась на 27 мест).









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