Суд в Китае признал Bitcoin собственностью

26.10.2018 21:34 Международный третейский суд Шэньчжэня признал Bitcoin собственностью, на которую не распространяется запрет Народного банка Китая на торговлю цифровыми деньгами и проведение ICO, пишет РБК.



«В решении указано, что китайские законы не запрещают владение и операции с биткоинами, которые должны быть защищены законом, поскольку имеют природу собственности и экономическую ценность», — говорится в сообщении на Twitter-странице, посвященной криптовалюте и блокчейну в Китае.



Арбитражная комиссия подчеркнула, что в Китае не действуют законы о запрете на владение криптовалютами и проведение транзакций. По их мнению, Bitcoin может иметь экономическую ценность.







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