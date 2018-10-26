|
|
Суд в Китае признал Bitcoin собственностью
26.10.2018 21:34
Международный третейский суд Шэньчжэня признал Bitcoin собственностью, на которую не распространяется запрет Народного банка Китая на торговлю цифровыми деньгами и проведение ICO, пишет РБК.
«В решении указано, что китайские законы не запрещают владение и операции с биткоинами, которые должны быть защищены законом, поскольку имеют природу собственности и экономическую ценность», — говорится в сообщении на Twitter-странице, посвященной криптовалюте и блокчейну в Китае.
Арбитражная комиссия подчеркнула, что в Китае не действуют законы о запрете на владение криптовалютами и проведение транзакций. По их мнению, Bitcoin может иметь экономическую ценность.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна