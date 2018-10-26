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MedCruise планирует внести Батуми в кольцевой круизный маршрут по Черному морю
26.10.2018 22:46
Международная ассоциация круизных портов MedCruise планирует внести Грузию в новый кольцевой круизный маршрут по Черному морю. Об этом пишет газета «Сакартвелос республика».
MedCruise подготовил собственный план для возврата в порты Черного моря морских круизных лайнеров. Ожидается, что презентация это проекта состоится в 2019 году в США, на выставке-конференции Seatrade Cruise Global Miami.
План предусматривает активизацию туристического потенциала портов черноморского региона. С этой целью MedCruise предлагает создать кольцевой круизный маршрут, в котором будут объединены порты, присоединившийся к рабочей группе ассоциации.
«На сегодняшний день таких портов четыре: Одесса, Варна, Бургас и Констанца, однако для того, чтобы спланировать полноценный круизный маршрут нужны пять-шесть портов», — заявил президент MedCruise Аирам Диаз Пастор.
По его словам, MedCruise в ближайшее время планирует провести переговоры с портами Стамбула и Батуми.
«Все эти порты обладают необходимой инфраструктурой, а сами города интересны туристам с точки зрения наличия исторических и культурных достопримечательностей, уровня обеспечения безопасности, наличия развлекательных программ и заведений», — отметил Диаз Пастор.
MedCruise – крупнейшая в мире ассоциация, объединяющая круизные порты Средиземного моря и соседствующих с ним морей, а также круизные компании. Ассоциация была создана в июне 1996 года, чтобы содействовать развитию средиземноморских портов, принимающих круизные лайнеры, а также помогать всей круизной отрасли в целом.
Роль Ассоциации состоит в способствовании развитию круизной отрасли в Средиземном, Красном и Черном морях, Ближней Атлантике, оказывая помощь своим членам по привлечению круизных операторов, поддерживая создание привлекательного имиджа портов, принимающих круизные суда.
Новости-Грузия
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