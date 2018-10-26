Является ли Грузия лидером в регионе по экономическому росту, как утверждает Иванишвили?

26.10.2018 22:53 «Грузия является лидером в регионе по экономическому росту», - это одно из заявлений из вчерашнего интервью экс премьер-министра. Forbes решил выяснить, насколько верно это заявление Бидзины Иванишвили.



Начнем с соседей – в этом случае по реальному темпу экономического роста лидером является не Грузия, а Армения.



В первом квартале 2018 года рост экономики Армении составил более 10%, в России показатель составил 1.3%, Азербайджане – 2.3%, а в Турции темп роста ВВП в первом квартале составил 7.4% в годовом исчислении. Что касается Грузии, за первые шесть месяцев рост составил 5.4%.



Если пересмотреть последние данные экономического роста стран региона, увидим, что, к примеру, в Казахстане в августе экономика выросла на 2.1% в годовом исчислении. За тот же период в Грузии рост составил 2%. На 1.1% выросла в Августе экономика России, а в Армении темп роста ВВП к концу лета уменьшился до 0.6%.



Надо отметить, что за этот период на экономики стран региона сильно повлияло ослабление турецкой лиры и российского рубля.



Грузия и в 2017 году не была лидером по экономическому росту. В частности, по данным статистической службы, в 2017 году экономика страны выросла на 5%, за тот же период экономика соседней Армении выросла на 7.5%, Турции – на 7.4%. Уровень роста экономики ниже Грузии зафиксирован в России – 1.5% и Азербайджане – 0.1%.



Если «расширить» рамки региона, увидим, что в прошлом году рост составил 2.4% в Беларуси, 4% - Казахстане и 1.5% - Украине.



Грузия и в этом году не станет лидером – таков прогноз Международного валютного фонда. В частности, МВФ рассматривает Грузию в регионе стран СНГ (Грузия, Туркменистан и Украина не являются членами СНГ, но из-за географического положения, фонд рассматривает Грузию в этой группе). В 2018 году в этом регионе, по сравнению с Грузией, больший рост предполагается в Армении и Туркменистане. Прогноз МВФ за 2018 год таков:



Туркменистан - 6.2%

Армения - 6%

Грузия - 5.5%

Узбекистан - 5%

Таджикистан - 5%

Беларусь - 4%

Молдова - 3.8%

Украина - 3.5%

Казахстан - 3.1%

Кыргызстан- 2.8%

Россия - 1.7%

Азербайджан - 1.3%

В 2017 году, по 5% экономическому росту, Грузия занимала 42-е место в мире, а по прогнозу 2018 года (5.5%), займет 31-е место.



По прогнозу МВФ за будущий год, рост ВВП Грузии составит 4.8%, а страну, по темпам роста, будут опережать три страны региона - Таджикистан (5%), Туркменистан (5.6%) и Узбекистан (5%).



По данным МВФ, за последние годы всего несколько стран мира показали двузначные цифры экономического роста, и одной из причин этого называется экономический кризис 2008 года. Экономический рост Грузии за последние 10 лет составил в среднем 3.5% и с этим показателем страна занимает 82-е место в мире. За тот же период экономика Азербайджана выросла в среднем на 3.1%, Армении – на 1.8%, России – 0.9%, Турции – 4.5%.







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