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В Тбилиси пройдет специализированный форум индустрии чистоты и поставщиков гостиничного бизнеса


29.10.2018   11:10
1-2 ноября в Тбилиси в гостинице "Билтмор" впервые в Грузии проводится форум, посвящённый индустрии чистоты и поставщикам для гостиничного бизнеса CleanTech and Hotel Suppliers Forum 2018.

Уникальный специализированный проект для профессионалов сферы сервиса в Грузии. Мероприятие, планируемое как ежегодное, станет местом встречи ключевых игроков и экспертов рынка профессиональной гигиены и уборки, ведущих производителей, поставщиков и потребителей инновационных технологий, уборочной техники и инвентаря, санитарно-гигиенического оборудования и расходных материалов, профессиональной химии, а также оборудования и аксессуаров для химчисток и прачечных, гостиничного белья.

Форум содействует повышению профессионализма специалистов гостиничного сектора, клининговых компаний и предприятий химчистки и прачечных. Поднимает сферу поддержания чистоты на качественно новый уровень. Появляются дополнительные возможности использовать практический опыт, продукцию для оптимизации экономической эффективности закупок, в том числе через интернет платформу которая будет также эксклюзивно презентована на форуме.

Участники форума в течение двух дней будут представлять доклады на актуальные темы и участвовать в дискуссиях. Открытие форума будет сопровождаться приветственными речами организаторов, запланированная культурная программа включающая выступление ансамбля грузинских танцев "Университет", оперная солистка исполнит знаменитые арии, а для любителей викторин будут разыгрываться ценные призы предоставленных компаниями участниками форума.

Форум объединяет Более 20 брендов и участников из 7 стран мира: Германии, Дании, Италии, Польши, России, США, Турции, Армении, Азербайджана. Основные участники: Diversey,Kimberly-Clark Professional, Еrmop, Duni, FrePro, Zoma Paper, Zoma Clean Liquids, Taski, IPC, Egypt Textile, Girbau Laundry Equipment, Primer Laundry Equipment, Vially, Rulopack, Dr.Rodger Laundry Service, Dr.Rodger Service Management, Sofad, Advent Distribution.
Партнер в организации форума - Торговая Палата Автономной Республики Абхазия.

Время проведения: 1-2 ноября 2018
Место проведения: Грузия, Тбилиси, The Biltmore Hotel Tbilisi (29 Shota Rustaveli Ave, T'bilisi 0108, Georgia)


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