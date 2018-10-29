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Третий обзор программы, поддерживаемой МВФ, завершился успешно


29.10.2018   17:49
Международный валютный фонд (IMF) и властями Грузии достигнуто соглашение об успешном заверении третьего обзора программы, поддерживаемой «Механизмом расширенного финансирования» в Грузии, — об этом стало известно после встречи премьер-министра Грузии с руководителем миссии Международного валютного фонда Мерседес Вера-Мартин.

На встрече стороны обсудили ход программы, поддерживаемой «Механизмом расширенного финансирования» МВФ, фискальные показатели 2018 года и основные параметры бюджета на 2019 год.

По словам главы миссии Международного валютного фонда, в результате структурных реформ в среднесрочной перспективе ожидается ускорение экономического роста.

Фонд считает, что программа реформ проходит успешно, и большинство критериев для завершения третьего обзора выполнено.

По словам главы миссии, непоколебимое выполнение плана государственных реформ является важнейшим для достижения и более инклюзивного роста.

Как отметила Мерседес Вера-Мартин после встречи с главой правительства, эта программа поддерживает амбициозный план реформ властей Грузии.


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