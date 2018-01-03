63 гражданина Грузии разыскиваются по линии Интерпола

03.01.2018 12:24 В поисковой системе Интерпола зафиксировано 160 объявленных в розыск лиц, из них 63 человека являются гражданами Грузии, трое из них — женщины. Об этом сегодня сообщает телекомпания «Имеди» со ссылкой на данные веб-страницы Интерпола.



Внесенные в систему лица разыскиваются в основном за трефикинг, подделку документов и незаконное пересечение границы.



Среди разыскиваемых граждан Грузии самый молодой — 21-летний Намиг Хуссейнов (обвинен в умышленном нанесении телесных повреждений и хулиганстве). Самый старший — 79-летний Аслан Абашидзе (бывший глава Аджарии, обвинен в злоупотреблении властью или служебным положением, а также в присвоении или растрате государственных средств).

В 27 случаях дела разыскиваемых касаются убийства или покушении на убийство. Чаще всего граждан Грузии разыскивают за незаконное пересечение границы или подделку документов.



Согласно поисковой системе Интерпола, из 63 разыскиваемых граждан Грузии, больше всего – 28 человек, объявлены в розыск российской стороной.



Что касается данных о без вести пропавших, то на веб-странице Интерпола указано 18 граждан Грузии. Среди них самый молодой — 10-летний Даниел Мухулишвили (пропал на острове Кипр в 2015 году). Самый старший из числящихся без вести пропавших граждан Грузии по данным Интерпола, 62-летний Владимир Хошбекян (пропал в России, в 2011 году).















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

