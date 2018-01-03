|
В Батуми изъяли оружие и боеприпасы
03.01.2018 14:19
Сотрудники департамента полиции Аджарии, Министерства внутренних дел в результате следственных действий, проведенных на основе оперативной информации, задержали в Батуми З.С. 1973 года рождения по обвинению в незаконной покупке-хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.
Правоохранители в ходе обыска временной жилой квартиры задержанного изъяли автоматическое огнестрельное оружие модели "АКС", 2 обоймы, и 150 патронов, которые по заключению экспертизы, относятся к категории огнестрельного оружия и боеприпасов.
Ведется следствие по факту противоправной покупки – хранения огнестрельного оружия и боеприпасов по части 2 статьи 236 УК Грузии.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна