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В Батуми изъяли оружие и боеприпасы


03.01.2018   14:19
Сотрудники департамента полиции Аджарии, Министерства внутренних дел в результате следственных действий, проведенных на основе оперативной информации, задержали в Батуми З.С. 1973 года рождения по обвинению в незаконной покупке-хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Правоохранители в ходе обыска временной жилой квартиры задержанного изъяли автоматическое огнестрельное оружие модели "АКС", 2 обоймы, и 150 патронов, которые по заключению экспертизы, относятся к категории огнестрельного оружия и боеприпасов.

Ведется следствие по факту противоправной покупки – хранения огнестрельного оружия и боеприпасов по части 2 статьи 236 УК Грузии.







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