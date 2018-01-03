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Представители прокуратуры проведут экспертизу в доме Мачаликашвили - адвокат


03.01.2018   15:39
По информации адвоката, представители прокуратуры отправились в дом Мачаликашвили в Панкисском ущелье, чтобы провести экспертизу.

По информации адвоката семьи Мариам Кублашвили, на месте должны детально изучить произошедшее.

Вместе с представителями прокуратуры, в Панкиси отправилась сестра раненого Ната Мачаликашвили.

Адвокат семьи заявляет, что большая част доказательств уничтожена.

По ее словам, подозрение вызывает заявление отца Темирлана Мачаликашвили, что на гранате не было крови, тогда как вся комната была в крови.

Адвокат заявляет, что они требуют подключить к делу независимого эксперта.

«Подключить эксперта нужно было уже тогда. Мы старались, чтобы все предметы были нетронуты. Даже граната, о которой шла речь, будто Темирлан Мачаликашвили пытался ее открыть, изъята, вынесена и важно то обстоятельство, что на гранате, которая по словам отца, была в конце комнаты, не было следов крови, в то время, как все было в крови. Он хотел снять ее, однако у него отобрали телефон», — заявила Кублашвили.






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