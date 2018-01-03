В Италии задержали грузина, обвиняемого в ограблении квартиры

03.01.2018 20:37 Грузина, обвиняемого в ограблении квартиры, задержали в Италии.



Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел 31 декабря в Реджо-Эмилии.



По данным полиции, двое грабителей проникли в квартиру и попытались вскрыть обнаруженный сейф, однако услышав шум, соседи успели вызвать полицию.



Увидев правоохранителей, грабители попытались скрыться. У одного это получилось, а второго задержали после физического противостояния с полицией.



Как сообщают Итальянские СМИ, им оказался 42-летний грузин, который ранее не раз был судим за ограбление. В этот раз, ему предъявили обвинение в грабеже и оказании сопротивления полиции. В результате инцидента пострадал полицейский, которого доставили в больницу.















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