Морская академия Батуми получила в подарок учебно-тренировочный корабль

03.01.2018 22:01 Государственная морская академия Батуми получила в подарок учебно-тренировочный корабль «Кадет», сообщается на официальном сайте Высшего совета автономной республики Аджария.



Официальная церемония передачи корабля состоялась в порту Батуми. На мероприятии присутствовали представители правительства Аджарии и вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили, по инициативе которого принадлежащий государству корабль был передан академии.



Стоимость корабля 1 миллион 772 тысячи лари (около 685 тысяч долларов). На этом корабле курсанты академии смогут проходить морскую практику. Корабль оснащен всеми нужными системами и техническими средствами. Он был построен в 1977 году и являлся морским-транспортным средством перевозки нефти.



В течение одного семестра практику на «Кадете» смогут пройти 30-40 студентов, что по стандарту, установленному Международной морской организацией (IMO), является частью образовательной морской программы.



Учебно-тренировочный корабль поможет будущим морякам поднять свой профессионализм и авторитет перед международными морскими компаниями, что станет гарантом трудоустройства и экономического усиления их семей.



Выступая на церемонии, министр экономики отметил, что корабль был подготовлен для продажи, однако правительство решило повысить уровень подготовки грузинских моряков.



«В результате продажи корабля государство получило бы дополнительные доходы, однако мы выбрали другой путь и решили передать его государственной морской академии Батуми, чтобы студенты могли пройти морскую практику. Верю, что 2018 год будет лучшим для каждого из вас и для нашей страны. Я уверен, что будущие грузинские моряки смогут адекватно отвечать новым вызовам», — отметил Кумсишвили.





Новости-Грузия











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