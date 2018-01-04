СГБ распространяет информацию в связи со спецоперациями на улице Бери Габриел Салоси и в Панкисском ущелье

04.01.2018 18:18 Служба государственной безопасности распространяет информацию и ведеоматериал в связи с проведенными спецоперациями в Тбилиси на улице Бери Габриел Салоси и в Панкисском ущелье.



«Хотим ознакомить на данном этапе с дополнительной информацией связанной со следствием по проведенной антитеррористической спецоперацией на улице Бери Габриел Салоси в Тбилиси 21-22 ноября.



Как известно, во время спецоперации Ахмед Чатаев подорвал себя, а члены группы обвиняемые в терроризме, российские граждане, Ибрагим Адашев и Асланбег Султахмадов были ликвидированы. Также был задержан разыскиваемый Интерполом по обвинению в терроризме Шоаип Борзиев.



В результате следственных действий, контртеррористический департамент СГБ Грузии выявил других лиц имевших связь с террористической группой.



В связи с задержанием Руслана Ахмадова, Баадура Чопанашвили, Рамаза Маргошвили, Темирлана Мачаликашвили и Зураба Горнакашвили суд рассмотрел ходатайство, ознакомился с представленными материалами и счел, что единство фактов и информации, которые были представлены по уголовному делу давали достаточное основание для задержания этих пятерых лиц.



На основании распоряжения суда от 26 декабря 2017 года, в Тбилиси и селах Ахметского района Дуиси и Омало, была проведена спецоперация по задержанию подозреваемых. На данном этапе, согласно показаниям задержанных и свидетелей, установлена связь задержанных в ходе спецоперации с Ахмедом Чатаевым и другими членами террористической группы.



В результате оперативно – следственных мероприятий были изъяты видеокадры на которых Ахмед Чатаев и члены его группы: Шоаип Борзиев и Асламбек Солтахмадов передвигаются по Тбилиси вместе с Темирланом Мачаликашвили.



Данные видеокадры были опубликованы сегодня. В ходе осмотра квартиры на улице Бери Габриел Салоси, где находился Ахмед Чатаев, был изъят банковский договор оформленный на имя Темирлана Мачаликашвили, где кроме местных банковских реквизитов, были указаны три иностранных банковских счета.



На данном этапе на основании решения суда идет проверка счетов Темирлана Мачаликашвили. В ходе проверки телефона Шоаипа Борзиева, изъятого у него в результате личного досмотра, было обнаружено фото банковского договора на имя Темирлана Мачаликашвили.



На данном этапе следствия установлено, что задержанный Зураб Горнакашвили поехал в турецкий город Хопа для оказания помощи Ахмеду Чатаеву и членам его группы, привез их на машине к турецко – грузинской границе к зеленой зоне Корнати – Марадиди. Горнакашвили и в Тбилиси помогал Чатаеву и членам его группы.



Следствие также установило, что задержанный Руслан Алдамов, вместе с Баадуром Чопанашвили, Рамазом Маргошвили и Темирланом Мачаликашвили непосредственно руководили проникновением группы Ахмеда Чатаева в Грузию и обеспечивали их жильем, едой, мобильной связью и другими бытовыми нуждами. Следственные действия по выявлению других лиц связанных с террористической группой продолжаются.



Следствие ведется по третьей части прима статьи 331 УК Грузии, которая предусматривает финансирование терроризма, материальной или иной поддержке террористической деятельности, что повлекло за собой тяжелые результаты. Наказание предполагает от 17 до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение», — отмечено в заявлении СГБ Грузии.















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