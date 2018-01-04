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По информации СГБ, Ахмеда Чатаева и членов его команды к т.н. зеленой полосе подвез задержанный в ходе спецоперации в Панкиси Зураб Горнакашвили


04.01.2018   19:37
По информации Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии, Ахмеда Чатаева и членов его команды к т.н. зеленой полосе подвез задержанный в ходе проведенной 26 декабря в Панкисском ущелье спецоперации Зураб Горнакашвили, а еще одно задержанное во время этой спецоперации лицо – Руслан Алдамов вместе с другими лицами обеспечил им бытовые условия в Тбилиси. Об этом на проведенном сегодня брифинге сообщила руководитель службы по связям с общественностью СГБ Нино Гиоргобиани.

«На данном этапе следствия установлено, что задержанный Зураб Горнакашвили лично отправился в турецкий город Хопа для оказания помощи Ахмеду Чатаеву и членам его группировки, что он и привел в исполнение. Он на машине подвез их к турецко-грузинской границе, к зеленой полосе Кирнати-Марадиди.

Горнакашвили помогал Ахмеду Чатаеву и членам его группировки и в Тбилиси. Следственными действиями установлено, что задержанный Руслан Алдамов при содействии Бадура Чопанашвили, Рамаза Маргошвили и Темирлана Мачаликашвили непосредственно руководил тем, чтобы Ахмед Чатаев и члены его группировки оказались в Грузии, а также – обеспечением их жильем, продовольствием, мобильными телефонами и другими бутовыми условиями», - заявила Нино Гиоргобиани.

По ее же словам, с целью выявления других лиц, связанных с обвиняемой в терроризме группировкой, следственные действия продолжаются.

«Следствие ведется по 331 прима статье, что подразумевает финансирование терроризма, другого рода материальную поддержку или обеспечение ресурсами террористической деятельности, приведшей к тяжелым последствиям. Мера наказания предполагает лишение свободы на срок от 17 до 20 лет или бессрочное лишение свободы», - отметила Гиоргобиани.

Как известно, в связи с делом о терроризме Служба государственной безопасности провела спецоперации сначала в Тбилиси на улице Монаха Габриэла, а затем 26 декабря в Панкисском ущелье.









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