Гиоргобиани: В связи с делом о терроризме существует очень много неопровержимых доказательств, которые будут представлены на суде

04.01.2018 20:02 В связи с делом о терроризме существует очень много неопровержимых доказательств, которые будут представлены на суде, - об этом заявила руководитель службы по связям с общественностью Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Нино Гиоргобиани.



Она сказала о ведущемся расследовании в связи со спецоперациями, проведенными на улице Монаха Габриэла в Тбилиси и в Панскисском ущелье.



По заявлению Нино Гиоргобиани, к этому делу проявляется большой общественный интерес и именно, исходя из этого, СГБ периодически предоставляет общественности информацию. «В связи с этим делом существует очень много неопровержимых доказательств, которые будут представлены на суде», - заключила Гиоргобиани.



На вопрос, о каких доказательствах идет речь и аудиозаписи ли это, по заявлению Нино Гиоргобиани, на предыдущем брифинге было сказано, что существуют и аудиозаписи, в частности, речь идет о записях, изъятых из компьютера, принадлежащего Ахмеду Чатаеву. «По ним видно, что они планировали террористические атаки на дипмиссии в Турции и Грузии».















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