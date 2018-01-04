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Гиоргобиани: В связи с делом о терроризме существует очень много неопровержимых доказательств, которые будут представлены на суде
04.01.2018 20:02
В связи с делом о терроризме существует очень много неопровержимых доказательств, которые будут представлены на суде, - об этом заявила руководитель службы по связям с общественностью Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Нино Гиоргобиани.
Она сказала о ведущемся расследовании в связи со спецоперациями, проведенными на улице Монаха Габриэла в Тбилиси и в Панскисском ущелье.
По заявлению Нино Гиоргобиани, к этому делу проявляется большой общественный интерес и именно, исходя из этого, СГБ периодически предоставляет общественности информацию. «В связи с этим делом существует очень много неопровержимых доказательств, которые будут представлены на суде», - заключила Гиоргобиани.
На вопрос, о каких доказательствах идет речь и аудиозаписи ли это, по заявлению Нино Гиоргобиани, на предыдущем брифинге было сказано, что существуют и аудиозаписи, в частности, речь идет о записях, изъятых из компьютера, принадлежащего Ахмеду Чатаеву. «По ним видно, что они планировали террористические атаки на дипмиссии в Турции и Грузии».
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