Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Гиоргобиани: В связи с делом о терроризме существует очень много неопровержимых доказательств, которые будут представлены на суде


04.01.2018   20:02
В связи с делом о терроризме существует очень много неопровержимых доказательств, которые будут представлены на суде, - об этом заявила руководитель службы по связям с общественностью Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Нино Гиоргобиани.

Она сказала о ведущемся расследовании в связи со спецоперациями, проведенными на улице Монаха Габриэла в Тбилиси и в Панскисском ущелье.

По заявлению Нино Гиоргобиани, к этому делу проявляется большой общественный интерес и именно, исходя из этого, СГБ периодически предоставляет общественности информацию. «В связи с этим делом существует очень много неопровержимых доказательств, которые будут представлены на суде», - заключила Гиоргобиани.

На вопрос, о каких доказательствах идет речь и аудиозаписи ли это, по заявлению Нино Гиоргобиани, на предыдущем брифинге было сказано, что существуют и аудиозаписи, в частности, речь идет о записях, изъятых из компьютера, принадлежащего Ахмеду Чатаеву. «По ним видно, что они планировали террористические атаки на дипмиссии в Турции и Грузии».






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Moody's: Цена нефти в этом году будет колебаться в пределах 40-60 долларов за баррель
Власти Тбилиси ужесточают правила строительства
Строительство TANAP завершено более чем на 80% — турецкий министр
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Украинские пограничники задержали судно из Абхазии с контрабандным грузом (+видео)
В Абхазии неспокойно - освобождение Лукава стало лакмусовой бумажкой
Повышение уровня женевского формата упростит принятие политических решений
Послание Патриарху Грузии из Константинополя
Русский сапог на оккупированной грузинской земле
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Группа экстремалов попала под лавину в горах Грузии
В Дагестане появится самое большое в Европе колесо обозрения
В Чечне идет строительство мечети имени Рамзана Кадырова
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна