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Грузинские спасатели вызволили из-под лавины туриста


05.01.2018   13:42
В Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Министерства внутренних дел поступило сообщение из "112", что в окрестностях курорта Тетнулди в Сванетии сошла лавина. Согласно первоначальной информации, четыре туриста, любителей экстремального спорта, находящихся на курорте "Тетнулди", спустились по не проложенному снегу, что вызвало лавину. Трое из них смогли выбраться в безопасное место, а четвертый турист застрял в снегу.

Получив уведомление, соответствующие подразделения Министерства внутренних дел отреагировали в кратчайшие сроки. В спасательную операцию немедленно включились горные спасатели Агентства управления чрезвычайных ситуаций, лыжные патрули, и сотрудники полиции охраны.

В результате успешных спасательных мероприятий горные спасатели и лыжные патрули вывели человека, попавшего в лавину, в безопасное место. При первичном медицинском обследовании у него наблюдался перелом нижних конечностей. Пострадавшему на месте была оказана надлежащая медицинская помощь, а затем он был доставлен в больницу Местиа.

На данное время горные спасатели Агентства управления чрезвычайными ситуациями Министерства внутренних дел, лыжные патрули, и сотрудники полиции охраны с целью превенции подробно осматривают место происшествия.






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