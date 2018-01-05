Четыре человека задержаны за попытку незаконного пересечения границы

05.01.2018 15:02 Пограничная полиция МВД задержала четырех человек за попытку незаконного пересечения государственной границы



Сотрудники пограничной полиции Департамента охраны сухопутной границы, Министерства внутренних дел, в результате мероприятий, проведенных на охраняемом участке пограничного сектора №3 (Чаралы) управления №2 (Ахалцихе), задержали двух граждан Шри-Ланки и двух граждан Республики Бангладеш по обвинению в попытке незаконно, группой пересечь государственную границу. Преступление, совершенное ими, предусматривает от 4 до 5 лет лишения свободы.



Следствием установлено, что обвиняемые пытались пересечь государственную границу Грузии в направлении Республики Турция, минуя пограничный контрольно-пропускной пункт.



Ведется следствие по факту попытки незаконного, группового пересечения государственной границы Грузии, в соответствии подпункту "а" части 2 статьи 19-344 Уголовного кодекса Грузии.



















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