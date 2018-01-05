В квартире Чатаева были обнаружены банковские реквизиты, договор, и фото Мачаликашвили - СГБ

05.01.2018 15:31 Служба государственной безопасности распространила информацию и видеоматериалы по делу о спецоперациях по проспекту Бери Габриэл Салоси в Тбилиси, и в Панкисском ущелье.



"Мы хотим ознакомить вас с дополнительной информацией расследования, имеющейся на данном этапе в связи с антитеррористической спецоперацией, проведенной 21-22 ноября в Тбилиси, по улице Бери Габриэл Салоси.



Как вам известно, во время спецоперации Ахмед Чатаев подорвал себя, члены группы, обвиняемой в терроризме, граждане России Ибрагим Адашев и Асланбег Солтахмадов были ликвидированы, а также был задержан Шоаиф Борзиев, объявленный в розыск Интерполом по обвинению в терроризме.



В результате следственных действий контртеррористический департамент СГБ выявил других лиц, связанных с группой обвиняемых в терроризме. Суд рассмотрел ходатайство в связи с задержанием Руслана Алдамова, Бадура Чопанашвили, Рамаза Маргошвили, Темирлана Мачаликашвили, и Зураба Горнакашвили, ознакомился с представленными материалами, и установил, что единство фактов и информации, представленные в уголовном деле, давали достаточные основания для задержания всех пяти упомянутых лиц.



На основании судебного предписания 26 декабря 2017 года была проведена специальная операция по задержанию этих лиц в Тбилиси, и селах Дуиси и Омало Ахметского района. На этом этапе расследования по материалам, полученным в результате оперативно-розыскных мероприятий, показаний задержанных и свидетелей, были установлены связи задержанных лиц с Ахмедом Чатаевым, и другими членами группы, обвиняемой в терроризме. В результате оперативно-розыскных мероприятий были изъяты видеокадры, как перемещаются в Тбилиси члены группировки Ахмеда Чатаева, Шоаиф Борзиев и Асланбег Солтахмадов вместе с Темирланом Мачаликашвили.



Эти кадры были обнародованы сегодня. Во время осмотра квартиры по улице Бери Габриэл Салоси, где находился Ахмед Чатаев, был изъят банковский договор, оформленный на имя Темирлана Мачаликашвили, где помимо местных банковских реквизитов указаны банковские реквизиты трех зарубежных стран. На этом этапе, исходя из решения суда, проверяются банковские счета Тамирлана Мачаликашвили. В ходе осмотра одного из сотовых телефонов, изъятых во время личного обыска Шоаифа Борзиева, задержанного на улице Габриэла Салоси, была найдена фотография банковского договора, оформленного на имя Темирлана Мачаликашвили.



На данном этапе расследования также установлено, что задержанный Зураб Горнакашвили лично поехал в турецкий город Хопа, чтобы помочь Ахмеду Чатаеву и членам его команды, что и привел в исполнение, довез группу на машине на турецко-грузинскую границу, к зеленой линии Кирнати-Марадиди. Горнакашвили также помогал Ахмеду Чатаеву, и членам его команды в Тбилиси. Расследованием установлено, что задержанный Руслан Алдамов, вместе с Бадуром Чопанашвили, Рамазом Маргошвили, и Темирланом Мачаликашвили непосредственно руководил вводом Ахмеда Чатаева и членов его группы в Грузию, их обеспечением жильем, питанием, мобильными телефонами, и другими бытовыми условиями. Следственные действия в связи с выявлением других лиц, связанных с группой, обвиняемой в терроризме, продолжаются.



Ведется следствие по части три статьи 331 "Прима", что подразумевает финансирование терроризма, предоставление другой материальной поддержки, или обеспечение ресурсами для террористической деятельности, что повлекло тяжелые последствия, и предусматривает в виде наказания лишение свободы сроком от 17 до 20 лет, или пожизненное заключение" - говорится в заявлении СГБ.

















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