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Семья из Грузии обокрала несколько аптек на западе Германии


05.01.2018   16:18
Супружеская пара из Грузии и их ребенок-подросток были задержаны в городе Билефельд на западе Германии по обвинению в кражах.

Согласно сообщению на сайте полиции Билефельда, семья обокрала сразу несколько аптек в городе. Все кражи происходили по одной и той же схеме.

35-летний мужчина и его дочь заходили в объекты разных аптечных сетей. 16-летняя девушка брала вещи с витрин и прятала их под верхнюю одежду. Отец прикрывал дочь, так, чтобы ее не зафиксировали камеры видеонаблюдения. Снаружи в машине своего супруга и ребенка дожидалась 38-летняя женщина.

Полиция идентифицировала автомобиль, на котором передвигались злоумышленники. Машина марки Volvo была остановлена правоохранителями, сразу после того, как члены семьи совершили очередную кражу.

Внутри автомобиля полицейские нашли мусорный пакет с большим количеством косметических средств, бритвенных станков и медикаментов. Стоимость всей продукции составила более 1,5 тысячи евро.

Следствие по делу продолжается.






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