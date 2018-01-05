Семья из Грузии обокрала несколько аптек на западе Германии

05.01.2018 16:18 Супружеская пара из Грузии и их ребенок-подросток были задержаны в городе Билефельд на западе Германии по обвинению в кражах.



Согласно сообщению на сайте полиции Билефельда, семья обокрала сразу несколько аптек в городе. Все кражи происходили по одной и той же схеме.



35-летний мужчина и его дочь заходили в объекты разных аптечных сетей. 16-летняя девушка брала вещи с витрин и прятала их под верхнюю одежду. Отец прикрывал дочь, так, чтобы ее не зафиксировали камеры видеонаблюдения. Снаружи в машине своего супруга и ребенка дожидалась 38-летняя женщина.



Полиция идентифицировала автомобиль, на котором передвигались злоумышленники. Машина марки Volvo была остановлена правоохранителями, сразу после того, как члены семьи совершили очередную кражу.



Внутри автомобиля полицейские нашли мусорный пакет с большим количеством косметических средств, бритвенных станков и медикаментов. Стоимость всей продукции составила более 1,5 тысячи евро.



Следствие по делу продолжается.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

