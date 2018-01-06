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«Чахохбили» появился в новогоднем меню российских оккупантов
06.01.2018 17:12
В рождественское меню армейских столовых российского Центрального военного округа наряду с различными национальными и региональными блюдами внесли грузинское блюдо «чахохбили». Об этом сообщил журналистам официальный представитель ЦВО Ярослав Рощупкин.
«Рождественское меню в армейских столовых пополнили блюда улучшенного ассортимента из национальных кухонь: борщ по-сибирски, уральские пельмени, чахохбили, плов и другие. На линиях раздачи появились киви, бананы и цитрусовые, а также шоколад, пряники, плюшки, сдобные булочки и другая выпечка», - сказал Рощупкин.
По его словам, для создания праздничного настроения командование увеличило стоимость продовольственного пайка на 20%. Улучшенное меню будет действовать по 8 января включительно.
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