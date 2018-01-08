Минобороны Грузии прекращает финансирование регбийного клуба «Армия»

08.01.2018 15:27 Ежегодное финансирование регбийного клуба «Армия» составляло 400 тыс. лари и министерство обороны приняло решение о прекращении финансирования клуба. В заявлении оборонного ведомства говорится, что такое решение было принято еще год назад.



«Напомним, что руководство «Спортивного клуба армия» было информировано еще 5 мая 2017 года, что с 2018 года клубу будет прекращено финансирование. Национальная академия обороны Грузии официально уведомила о данном решении.



Соответственно, заявления о том. что руководство клуба не обладало данной информацией не соответствуют действительности. Это подтверждает и то обстоятельство, что руководство клуба не предоставило Национальной академии обороны проект бюджета клуба, штатный перечень и ставки по зарплатам в конце 2017 года. На протяжении всего прошлого года между управлением финансами Национальной академии обороны и финансистом клуба «Армия» (Нино Зедгенидзе) была не одна коммуникация по данному вопросу. Данная ситуация была известна и президенту клуба «Армия» Зодико Паркосадзе.



В приоритеты министерства обороны на данном этапе не входит финансирование спортивных клубов. Несмотря на то, что минобороны Грузии приняло решение о прекращении финансирования год назад, у клуба все же была возможность завершить прогшлогодний сезон». – сказано в заявлении оборонного ведомства.















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