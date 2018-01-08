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Руководителем Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями представлен Александр Хвадагиани
08.01.2018 15:37
Глава Службы управления чрезвычайными ситуациями Георгий Мгебришвили представил руководителем Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями Александра Хвадагиани.
Как сообщают в Службе управления чрезвычайными ситуациями, глава службы Георгий Мгебришвили начал системную реформу и провел первую рабочую встречу с руководителями подразделений ведомства.
«В системе осуществляются кадровые изменения. Сегодня Георгий Мгебришвили представил руководителем Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями Александра Хвадагиани.
С 1 января 2018 года на основании законодательных изменений упразднен Совет по государственной безопасности и управлению кризисами. Создана новая структура - Служба управления чрезвычайными ситуациями, находящаяся в подчинении премьер-министра Грузии. В рамках структурных изменений Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями отделено от Министерства внутренних дел и подчинено ведомству Георгия Мгебришвили», - говорится в информации.
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