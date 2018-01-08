Оборонные реформы Грузии обсудят на сессии военного комитета НАТО

08.01.2018 15:47 Реализация оборонных реформ в Грузии будет обсуждаться на очередной сессии военного комитета НАТО, которая пройдет в Брюсселе 16 и 17 января, сообщает пресс-служба альянса.



178-я по счету сессия высшего военного органа НАТО пройдет на уровне начальников генеральных штабов стран-членов альянса под председательством главы комитета, генерала Петра Павела.



В повестке встречи значатся совещания глав генштабов НАТО с коллегами из государств-партнеров – Грузии и Украины. В ходе этих встреч будет обсуждаться ситуация с безопасностью в регионе и оборонные реформы.



«Сессия с Грузией будет посвящена дальнейшему прогрессу военной реформы и поискам путей для реализации Существенного пакета НАТО-Грузия», — отмечено в сообщении.



Существенный пакет НАТО-Грузия (Substantial NATO-Georgia Package, SNGP) — это комплекс мер и инициатив, направленных на укрепление обороноспособности Грузии, развитие более тесного сотрудничества со странами-партнерами и совместимости со стандартами альянса. SNGP включает поддержку в 13 различных сферах обороны и безопасности.



Начальники Генштабов стран-членов НАТО также обсудят со своими коллегами из государств-партнеров по миссии «Решительная поддержка» совместную деятельность в Афганистане и ситуацию в регионе.



Запланировано обсуждение действий в рамках глобальной коалиции против террористической группировки «ИГИЛ», сообщается в коммюнике пресс-службы.



Военный комитет НАТО на уровне начальников генштабов собирается каждый год дважды в штаб-квартире организации в Брюсселе и один раз заседает в одной из стран альянса. Члены комитета анализируют операции и миссии НАТО и представляют Североатлантическому совету заключения военного характера о наилучших способах реакции альянса на вызовы мировой безопасности.















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