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В Службе управления чрезвычайных ситуаций начались реформы


08.01.2018   17:17
Глава Службы управления чрезвычайными ситуациями Георгий Мгебришвили начал системную реформу в своем ведомстве. Сегодня состоялась первая рабочая встреча с руководителями подразделений ведомства.

На встрече Мгебришвили говорил о деталях текущей реформы и отметил, что после изменений в текущем году со значительно возросшим финансированием произойдет улучшение социальных гарантий пожарников-спасателей, и оснащение системы современной техникой.

"Правительство уделяет особое внимание управлению чрезвычайных ситуаций и кризисов, и с целью решения существующих с данной точки зрения проблем максимально мобилизует ресурсы. У нас есть амбиция создать такую службу западных стандартов, на которую будет надеяться каждый гражданин, и гость Грузии"- заявил Георгий Мгебришвили.

В то же время в системе осуществляются кадровые изменения. Мгебришвили представил руководителем Агентства управления чрезвычайных ситуаций Александра Хвадагиани.

С 1 января 2018 года на основании законодательных изменений был упразднен Совет государственной безопасности и управления кризисов. Была создана новая структура, Служба управления чрезвычайных ситуаций, находящаяся в подчинении премьер-министра. В рамках структурных изменений Агентство управления чрезвычайных ситуаций отделилось от Министерства внутренних дел, и перешло в подчинение Георгия Мгебришвили.







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