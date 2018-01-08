Затягивание решения проблем еще более осложняет ситуацию -замглавы МВД

08.01.2018 17:28 По заявлению заместителя министра внутренних дел Нино Джавахадзе, существующая статистика наркопреступлений и факты наглядно показывают, что затягивание решения проблем еще более обостряют ситуацию.



По словам замминистра ВД, наркополитика – это комплексная тема, которая нуждается в таком же подходе. Существующая статистика ясно говорит, что в стране тяжелая ситуация и особенно с точки зрения т.н «химических наркотиков».



«Соответственно, это для нас представляет важный вызов и по данному направлению мы активно работаем. Борьба с тяжелыми наркотиками для нас приоритет. Мы хорошо осознаем, что наркополитика – это комплексная тема, которая требует комплексного подхода. Наркополитика это не только аресты. Эффективная наркополитика должна основываться на балансе гуманности и пресечении поощрения потребителей наркотических средств. Для нас важно соблюдение данного баланса», – заявила Нино Джавахадзе.



По словам заместителя министра внутренних дел, особое возмущение вызывают химические наркотики т.н «БИО» и ущерб от них, что представляет один из главных вызовов для ведомства.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

