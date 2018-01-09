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МВД задержало обвиняемых в ограблении тотализатора «Европабет»


09.01.2018   14:56
Сотрудники министерства внутренних дел задержали К.К. 1996 года рождения и Д.М. 1995 года рождения. Им грозит лишение свободы сроком от 6 до 12 лет.

Следствие установило, что обвиняемые ворвались в здание тотализатора «Европабет» на территории улицы Цабадзе в Тбилиси второго января, и угрожая оружием вынесли до 165 000 лари.

В ходе обыска, полиция обнаружила в доме обвиняемых огнестрельное оружие – т.н. «Стартовку», 7 патрон и большую часть суммы.

Изъят мотоцикл, который был куплен на часть украденной суммы. Следствие ведется по второй и третьей частям 179-ой статьи УК Грузии.






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