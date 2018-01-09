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За изготовление фальшивых монет в 1 лари задержан один человек


09.01.2018   15:18
По сообщению Министерства финансов, сотрудники следственной группы ведомства задержали одного гражданина по факту изготовления-сбыта фальшивых денег.

По сообщению министерства, следствием установлено, что обвиняемый в ноябре и декабре 2017 года изготовил более чем 3 000 единицы фальшивых монет в 1 лари, которые сбыл в банкоматах, расположенных в Тбилиси.

В результате расследования и обыска правоохранители изъяли монеты достоинством 1 лари, материалы, формы, и инструменты для изготовления монет.

Ведется следствие в соответствии с частью первой и четвертой статьи 212 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей от 4 до 7 лет лишения свободы.








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