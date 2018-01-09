|
За изготовление фальшивых монет в 1 лари задержан один человек
09.01.2018 15:18
По сообщению Министерства финансов, сотрудники следственной группы ведомства задержали одного гражданина по факту изготовления-сбыта фальшивых денег.
По сообщению министерства, следствием установлено, что обвиняемый в ноябре и декабре 2017 года изготовил более чем 3 000 единицы фальшивых монет в 1 лари, которые сбыл в банкоматах, расположенных в Тбилиси.
В результате расследования и обыска правоохранители изъяли монеты достоинством 1 лари, материалы, формы, и инструменты для изготовления монет.
Ведется следствие в соответствии с частью первой и четвертой статьи 212 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей от 4 до 7 лет лишения свободы.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна