За изготовление фальшивых монет в 1 лари задержан один человек

09.01.2018 15:18 По сообщению Министерства финансов, сотрудники следственной группы ведомства задержали одного гражданина по факту изготовления-сбыта фальшивых денег.



По сообщению министерства, следствием установлено, что обвиняемый в ноябре и декабре 2017 года изготовил более чем 3 000 единицы фальшивых монет в 1 лари, которые сбыл в банкоматах, расположенных в Тбилиси.



В результате расследования и обыска правоохранители изъяли монеты достоинством 1 лари, материалы, формы, и инструменты для изготовления монет.



Ведется следствие в соответствии с частью первой и четвертой статьи 212 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей от 4 до 7 лет лишения свободы.



















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